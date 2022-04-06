Укрзалізниця за добу евакуювала з Донецької області майже 14 тисяч осіб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Укрзалізниці у Facebook.

З Краматорська чотирма рейсами вивезли 4 500 пасажирів, зі Слов'янська - 3 900, з Покровська - 5 500. Також з Лозової Харківської області було вивезено 1 500 осіб.

"А ще відправили 239 маріупольців із Запоріжжя і 120 жителів Луганської області з Дніпра в безпечні регіони Поділля, Галичини та Закарпаття", - йдеться в повідомленні.

В Укрзалізниці також зазначили, що поїзні бригади роблять все, щоб продовжувати евакуаційний процес. Компанія також закликає, перш за все, жителів Донбасу користуватися нагодою, щоб убезпечити свої сім'ї.