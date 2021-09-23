"Укрзализныця" не справляется с грузовыми перевозками, - "Укрцемент"

"Конец августа - начало сентября начались системные сбои - начиная от того, что идет недопоставка вагонов под загрузку. Если, например, в июле было нормально, то в августе мы получали только 55-60% от заказанного. А в сентябре осталось еще меньше процентов заказанных вагонов, подаваемых на предприятие", - рассказал Качур.

По его словам, также есть проблемы с передвижением грузов по железной дороге, сроки которого на некоторых маршрутах увеличились почти вдвое. В результате клиенты предприятия массово обращаются с жалобами на несвоевременную поставку продукции срывает им сроки выполнения заказанных согласно контрактам работ.

"Если говорить о жалобах потребителей о том, что вовремя доставляются вагоны, то в июле мы имели 5 жалоб, в августе - 80, а в сентябре - уже 127! Еще месяц не закончился, а уже 127 жалоб потребителей о том, что вагоны не приходят в срок и просто теряются по территории, где стоят на запасных станциях", - рассказал Качур.

По его словам, Ассоциация намерена обратиться к министру (инфраструктуры - ред.) и Кабинету министров, потому что такая работа выглядит не просто вредной для цементной отрасли, она выглядит вредной для всех, кто связан с цементом, а также для президентского инфраструктурного проекта.

"Такая ситуация - это срыв контрактов, условно говоря чисто хозяйственное. Далее - политическое - это срыв программы "Большая стройка". То есть цемент, который должен прийти к потребителю, который делает бетон, строит дома и дороги - не приходит. И, таким образом, мы начинаем провоцировать дефицит цемента в стране", - пояснил Качур.