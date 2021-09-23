ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Укрзалізниця" не справляється з вантажними перевезеннями, - "Укрцемент"

Новость на русском →
Київ, Четвер 23 вересня 2021 15:39
"Укрзалізниця" не справляється з вантажними перевезеннями, - "Укрцемент" Фото: "Укрзалізниця" не справляється з вантажними перевезеннями (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталія Гурковська

Через проблеми на "Укрзалізниці", яка не поставляє вчасно вагони, споживачі отримують продукцію з запізненням, що зриває строки масштабних проектів, зокрема програми "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Асоціації виробників цементу України "Укрцемент" Павла Качура.

"Кінець серпня - початок вересня почалися системні збої - починаючи від того, що йде недопоставка вагонів під загрузку. Якщо, наприклад, у липні було нормально, то у серпні ми отримували тільки 55-60% від замовленого. А у вересні лишилося ще менше відсотків замовлених вагонів, які подаються на підприємство", - розповів Качур.

За його словами, також є проблеми з пересуванням вантажів залізницею, строки якого на деяких маршрутах збільшились майже вдвічі. Внаслідок цього клієнти підприємства масово звертаються зі скаргами на невчасну поставку продукції, що зриває їм терміни виконання замовлених згідно контрактів робіт.

"Якщо говорити про скарги споживачів про те, що невчасно доставляються вагони, то у липні ми мали 5 скарг, у серпні - 80, а у вересні - вже 127! Ще місяць не закінчився, а вже 127 скарг споживачів про те, що вагони не приходять в термін і просто губляться по території, де стоять на запасних станціях", - розповів Качур.

За його словами, Асоціація має намір звернутися до міністра (інфраструктури – Ред.) та Кабінету міністрів, тому що така робота виглядає не просто шкідливою для цементної галузі, вона виглядає шкідливою для всіх, хто пов’язаний з цементом, а також для президентського інфраструктурного проекту.

"Така ситуація - це зрив контрактів, умовно кажучи чисто господарське. Далі – політично - це зрив програми "Велике будівництво". Тобто цемент, який має прийти до споживача, який робить бетон, будує будинки і дороги - не приходить. І, таким чином, ми починаємо провокувати дефіцит цементу в державі", - пояснив Качур.

Раніше гендиректор Федерації роботодавців і транспорту України Володимир Гусак заявив, що «Укрзалізниця» використовує своє монопольне становище, щоб підвищувати тарифи на перевезення, хоча якість її послуг постійно погіршується, зокрема в останні місяці ситуація стала критичною.

Водночас в ЦТС зазначали, що протягом останніх місяців оборот вантажних вагонів на залізниці знову виріс, що негативно позначається на роботі бізнесу, та наголосили на необхідності термінового проведення реформи компанії і інвестицій в модернізацію інфраструктури.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця
NEWS
Коли закінчиться карантин в Україні: Ляшко озвучив можливі терміни
Коли закінчиться карантин в Україні: Ляшко озвучив можливі терміни
DAILY
Акцизи, рента і земля. Кому і на що Рада підвищить податки
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Акцизи, рента і земля. Кому і на що Рада підвищить податки