"Укрзалізниця" не справляється з вантажними перевезеннями, - "Укрцемент"

Через проблеми на "Укрзалізниці", яка не поставляє вчасно вагони, споживачі отримують продукцію з запізненням, що зриває строки масштабних проектів, зокрема програми "Велике будівництво".

"Кінець серпня - початок вересня почалися системні збої - починаючи від того, що йде недопоставка вагонів під загрузку. Якщо, наприклад, у липні було нормально, то у серпні ми отримували тільки 55-60% від замовленого. А у вересні лишилося ще менше відсотків замовлених вагонів, які подаються на підприємство", - розповів Качур.

За його словами, також є проблеми з пересуванням вантажів залізницею, строки якого на деяких маршрутах збільшились майже вдвічі. Внаслідок цього клієнти підприємства масово звертаються зі скаргами на невчасну поставку продукції, що зриває їм терміни виконання замовлених згідно контрактів робіт.

"Якщо говорити про скарги споживачів про те, що невчасно доставляються вагони, то у липні ми мали 5 скарг, у серпні - 80, а у вересні - вже 127! Ще місяць не закінчився, а вже 127 скарг споживачів про те, що вагони не приходять в термін і просто губляться по території, де стоять на запасних станціях", - розповів Качур.

За його словами, Асоціація має намір звернутися до міністра (інфраструктури – Ред.) та Кабінету міністрів, тому що така робота виглядає не просто шкідливою для цементної галузі, вона виглядає шкідливою для всіх, хто пов’язаний з цементом, а також для президентського інфраструктурного проекту.

"Така ситуація - це зрив контрактів, умовно кажучи чисто господарське. Далі – політично - це зрив програми "Велике будівництво". Тобто цемент, який має прийти до споживача, який робить бетон, будує будинки і дороги - не приходить. І, таким чином, ми починаємо провокувати дефіцит цементу в державі", - пояснив Качур.