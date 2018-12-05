УЗ заявляет о стабилизации работы сервиса заказов билетов онлайн

Иллюстративное фото (twitter.comKravtsov_e)

Однако работа системы заказа билетов через Интернет все еще ограничена

"Укрзализныця" заявила, что работа сервиса заказ билетов на поезд онлайн booking.uz.gov.ua сейчас стабилизирована. Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

В частности, в пресс-службе отмечают, что пассажиры, которые покупали билеты вечером 4 декабря 2018, оплатили заказ до 19:00 часов и их транзакции были подтверждены банком, начинают получать свои билеты на электронные адреса.

"В случае неподтверждения транзакции банком, денежные средства возвращаются на счета клиентов", - отметили в УЗ.

Также в пресс-службе добавили, что пассажиры могут обратиться также по телефону (044 591 19), электронному адресу (booking@uz.gov.ua) или Skype (uz_booking) в случае, если заявленная операция осталась без результата.

Добавим, что 5 декабря по состоянию на 10:40 сайт booking.uz.gov.ua загружается медленно, время от времени на мониторе появляется ошибка 503. Она возникает тогда, когда очередь запросов на сервер, который обслуживает сервис покупки билетов онлайн, превышает допустимое количество.

Ранее в "Укрзализныце" сообшали, что нагрузка на онлайн-систему продажи билетов booking.uz.gov.ua во вторник, 4 декабря, выросла в 6 раз.

"Только в период с 19 до 20 часа через сервис booking.uz.gov.ua успешно было приобретено 18 тысяч билетов. Тогда как в среднем за час через онлайн-систему продается 2 тысячи билетов", - отметили в пресс-службе.

В связи с перезагрузкой системы 4 декабря наблюдались случаи, когда после оплаты билетов пассажиры не получали подтверждения транзакции, а билет не поступал на электронную почту. Для решения проблемы специалисты УЗ решили ограничить количество подключений.

Напомним, 1 декабря 2018 года скоростной экспресс сообщением Киев-Борисполь сломался на пути из Киева в аэропорт. "Укрзализныця" заявила, что выплатит компенсации пассажирам, которые опоздали на свои рейсы из-за поломки экспресса Киев-Борисполь. Во вторник, 4 декабря, в УЗ заявили, что экспресс Киев-Пассажирский - Борисполь-аэропорт курсирует в штатном режиме.