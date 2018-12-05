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УЗ заявляє про стабілізацію роботи сервісу замовлень квитків онлайн

Новини » Суспільство    05.12.2018 - 10:46
УЗ заявляє про стабілізацію роботи сервісу замовлень квитків онлайн
Ілюстративне фото (twitter.comKravtsov_e)

Проте робота системи замовлення квитків через Інтернет все ще обмежена

"Укрзалізниця" заявила, що роботу сервісу замовлення квитків на поїзд онлайн booking.uz.gov.ua наразі стабілізовано. Про це інформує РБК-Україна із посиланням на прес-службу УЗ.

Зокрема, у прес-службі зазначають, що пасажири, котрі купували квитки ввечері 4 грудня 2018 та оплатили замовлення до 19:00 години і їх трансакції були підтверджені банком, починають одержувати свої квитки на електронні адреси.

"У разі непідтвердження трансакції банком, кошти повертаються на рахунки клієнтів", - зазначили в УЗ.

Також у прес-службі додали, що пасажири можуть звернутися також за телефоном (044 591 19), електронною адресою (booking@uz.gov.ua) або Skype (uz_booking) у випадку, якщо заявлена операція залишилася без результату.

Додамо, що станом на 10:40 сайт booking.uz.gov.ua завантажується повільно, час-від часу на моніторі з'являється помилка 503. Вона виникає тоді, коли черга запитів на сервер, який обслуговує сервіс купівлі квитків онлайн, перевищує допустиму кількість.

Раніше в "Укрзалізниці" повідомляли, що навантаження на онлайн-систему продажу квитків booking.uz.gov.ua у вівторок, 4 грудня, зросло у 6 разів.

"Лише у період з 19 до 20 години через сервіс booking.uz.gov.ua успішно було придбано 18 тисяч квитків. Тоді як у середньому за годину через онлайн-систему продається 2 тисячі квитків", - зазначили в прес-службі.

 

У зв'язку із перезавантаженням системи 4 грудня спостерігалися випадки, коли після оплати квитків пасажири не одержували підтвердження трансакції, а квиток не надходив на електронну пошту. Для вирішення проблеми фахівці УЗ вирішили обмежити кількість підключень.

УЗ заявляє про стабілізацію роботи сервісу замовлень квитків онлайн

Нагадаємо,  1 грудня 2018 року швидкісний експрес сполученням Київ-Бориспіль зламався на шляху з Києва до аеропорту. "Укрзалізниця" заявила, що виплатить компенсації пасажирам, які запізнилися на свої рейси через поломку експреса Київ-Бориспіль.  У вівторок, 4 грудня, в УЗ заявили, що експрес Київ-Пасажирський - Бориспіль-аеропорт курсує в штатному режимі.

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