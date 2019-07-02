"Укрзализныця" разместила евробонды на 500 млн долларов

АО "Укрзализныця" завершила процедуру прайсинга евробондов на 500 млн долларов. Об этом сообщил глава правления компании на своей странице в Facebook.

Как отметил Крацов, процентная ставка по облигациям составит 8,25% годовых. Погашение облигаций - в 2024 году.

По его информации, свои предложения на приобретение ценных бумаг предоставили 175 инвесторов из Великобритании, континентальной Европы, США и Азии.

Кравцов также добавил, что выход "Укрзализныци" на рынок открывает дорогу другим госкомпаниям, в частности, НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, по данным Национального банка, в июне 2019 года ситуация на мировых финансовых рынках для для стран с развивающимися рынками улучшилась, несмотря на общие негативные ожидания замедления роста мировой экономики. Готовность ведущих центральных банков, включая ЕЦБ и ФРС, смягчать монетарную политику привело к стремительному снижению доходности государственных ценных бумаг этих стран.

Как сообщало РБК-Украина, Украина разместила выпуск еврооблигаций объемом 1 млрд евро с конечным сроком погашения 20 июня 2026 года под 6,75% годовых.