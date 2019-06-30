Фото: Экспорт зерна (cfts.org.ua)

Цены на зерно и железную руду растут

В июне 2019 года мировая ценовая конъюнктура для украинских экспортеров улучшилась благодаря росту цен на зерновые и высоким ценам на железную руду. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (июнь 2019 года).

Как отмечается в обзоре, в июне 2019 года мировые товарные и финансовые рынки продолжали находиться под влиянием переоценок участниками рынков перспектив роста мировой экономики из-за торгового конфликта между США и Китаем. В то же время, объявленная встреча руководителей двух государств на саммите G-20 в конце месяца положительно отразилась на ожиданиях участников рынков.

По данным НБУ, цены на зерновые стремительно выросли из-за существенного ухудшения погодных условий в США в мае - июне, что обусловило задержку посевной кампании кукурузы и негативно повлияло на ожидания урожайности. Цены на железную руду оставались высокими из-за ограниченного предложения и повышенного спроса со стороны Китая.

В то же время, мировые цены на сталь в июне снижались из-за значительного роста предложения в условиях сравнительно стабильного спроса.

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Эксперты НБУ также отмечают, что ситуация на мировых финансовых рынках для стран с развивающимися рынками улучшилась, несмотря на общие негативные ожидания замедления роста мировой экономики. Готовность ведущих центральных банков, включая ЕЦБ и ФРС, смягчать монетарную политику привело к стремительному снижению доходности государственных ценных бумаг этих стран, говорится в обзоре.

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Напомним, по данным Госстата, индикатор деловой уверенности в промышленности во II квартале 2019 года повысился по сравнению с I кварталом года на 1,2 п. п. и составляет минус 5,3%, в перерабатывающей промышленности этот показатель повысился на 1,9 п.п. и составляет минус 5,2%.

Отметим, в апреле Национальный банк дал прогноз мировых цен на основные позиции украинского экспорта. По данным прогноза, замедление внешнего спроса и мировой торговли приведет к сдерживанию роста цен на украинский экспорт. В результате мировая ценовая конъюнктура для украинских экспортеров, выраженная Индексом мировых цен на товары украинского экспорта (ЕСРІ), останется на прогнозном горизонте близкой к текущей.