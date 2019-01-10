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Кравцов официально назначен главой правления "Укрзализныци"

Новости » Общество    10.01.2019 - 12:47
Кравцов официально назначен главой правления "Укрзализныци"
Фото: Евгений Крацвов (РБК-Украина)

На заседании Кабмина поддержали назначение Кравцова

Исполняющий обязанности главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов официально назначен главой правления компании. Соответствующее решение на заседании правительства объявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, в блоке кадровых вопросов Гройсман зачитал назначение Кравцова главой правления "Укрзализныци". Предложение было поддержано членами правительства.

Кравцов официально назначен главой правления &quot;Укрзализныци&quot;

Напомним, ранее сообщалось, что наблюдательный совет "Укрзализныци" рекомендовал назначить Кравцова главой правления на постоянной основе. Отметим, на сегодняшнем заседании правительства он выступил с докладом о результатах работы компании за минувший год. Кроме того, со словами в его поддержку выступили министр инфраструктуры Владимир Омелян и глава наблюдательного совета УЗ Шевки Аджунер.

Ранее также стало известно, что "Укрзализныця" в 2019 году планирует запустить в эксплуатацию 30 локомотивов General Electric.

"Они будут работать на железнодорожных маршрутах Востока и Юга страны", - уточнил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныУкрзализныцяЕвгений Кравцов
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