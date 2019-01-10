Кравцов официально назначен главой правления "Укрзализныци"

Фото: Евгений Крацвов (РБК-Украина)

На заседании Кабмина поддержали назначение Кравцова

Исполняющий обязанности главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов официально назначен главой правления компании. Соответствующее решение на заседании правительства объявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, в блоке кадровых вопросов Гройсман зачитал назначение Кравцова главой правления "Укрзализныци". Предложение было поддержано членами правительства.

Напомним, ранее сообщалось, что наблюдательный совет "Укрзализныци" рекомендовал назначить Кравцова главой правления на постоянной основе. Отметим, на сегодняшнем заседании правительства он выступил с докладом о результатах работы компании за минувший год. Кроме того, со словами в его поддержку выступили министр инфраструктуры Владимир Омелян и глава наблюдательного совета УЗ Шевки Аджунер.

Ранее также стало известно, что "Укрзализныця" в 2019 году планирует запустить в эксплуатацию 30 локомотивов General Electric.

"Они будут работать на железнодорожных маршрутах Востока и Юга страны", - уточнил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.