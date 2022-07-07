UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Укрзализныця" продлила маршрут поезда Запорожье - Львов

Фото: "Укрзализныця" продлила маршрут поезда Запорожье - Львов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

"Укрзализныця" продлила маршрут поезда №4/3 Запорожье - Львов. По четным числам он будет отправляться еще и в Ужгород.

Об этом пишет РБК-Украина из ссылки на Telegram-канал "Укрзализныци".

Начиная с 26 июля, поезд будет отправляться из Запорожья в 15:03 и прибывать в Ужгород в 15:26 на следующий день.

"В обратном направлении из Ужгорода поезд будет отправляться по четным числам в 11:35 и прибывать в Запорожье в 12:21", - пишет пресс-служба.

Продажа билетов начнется уже с завтрашнего дня, 8 июля.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Укрзализныця" увеличивает количество вагонов в эвакуационном поезде из Покровска Донецкой области. Также недавно было восстановлено движение поездов участком Полтава-Миргород.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця