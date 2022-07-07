"Укрзализныця" продлила маршрут поезда Запорожье - Львов

Начиная с 26 июля, поезд будет отправляться из Запорожья в 15:03 и прибывать в Ужгород в 15:26 на следующий день.

"В обратном направлении из Ужгорода поезд будет отправляться по четным числам в 11:35 и прибывать в Запорожье в 12:21", - пишет пресс-служба.

Продажа билетов начнется уже с завтрашнего дня, 8 июля.