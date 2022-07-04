Движение на участке Полтава-Миргород восстановлено: график задержки поездов
Фото: движение на участке Полтава-Миргород возобновлено (facebook.com/uz.gov.ua)
Укрзализныця возобновила движение поездов по участку Полтава-Миргород. Четыре поезда задерживаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Поезд 722 Киев-Харьков сейчас следует с задержкой 4 часа 13 мин.
Поезд 725 Харьков-Киев ориентировочное время задержки 4 часа 40 мин.
Поезд 22 Львов-Харьков ориентировочное время задержки 5 часов.
Поезд 150 Черновцы-Полтава ориентировочное время задержки 6 часов.
Напомним, сегодня Укрзализныця срочно изменила маршруты трех поездов в Полтаву.
Позже в УЗ организовали подвоз пассажиров дополнительным транспортом.