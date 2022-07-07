"Укрзалізниця" продовжила маршрут потягу Запоріжжя - Львів

"Укрзалізниця" продовжила маршрут потягу №4/3 Запоріжжя - Львів. По парних числах він вирушатиме ще й до Ужгорода.

Про це пише РБК-Україна з посилання на Telegram-канал "Укрзалізниці".

"У зворотному напрямку, з Ужгорода, поїзд вирушатиме по парних числах об 11:35 і прибуватиме до Запоріжжя о 12:21", - пише пресслужба.

Починаючи з 26 липня, потяг вирушатиме із Запоріжжя о 15:03 й прибуватиме до Ужгорода о 15:26 на наступний день.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Укрзалізниця" збільшує кількість вагонів в евакуаційному поїзді з Покровська Донецької області. Також нещодавно було відновлено рух поїздів ділянкою Полтава-Миргород.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.