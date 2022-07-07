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"Укрзалізниця" продовжила маршрут потягу Запоріжжя - Львів

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Четвер 07 липня 2022 16:46
"Укрзалізниця" продовжила маршрут потягу Запоріжжя - Львів Фото: "Укрзалізниця" продовжила маршрут потягу Запоріжжя - Львів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

"Укрзалізниця" продовжила маршрут потягу №4/3 Запоріжжя - Львів. По парних числах він вирушатиме ще й до Ужгорода.

Про це пише РБК-Україна з посилання на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Починаючи з 26 липня, потяг вирушатиме із Запоріжжя о 15:03 й прибуватиме до Ужгорода о 15:26 на наступний день.

"У зворотному напрямку, з Ужгорода, поїзд вирушатиме по парних числах об 11:35 і прибуватиме до Запоріжжя о 12:21", - пише пресслужба.

Продаж квитків розпочнеться вже відзавтра, 8 липня.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Укрзалізниця" збільшує кількість вагонів в евакуаційному поїзді з Покровська Донецької області. Також нещодавно було відновлено рух поїздів ділянкою Полтава-Миргород.

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