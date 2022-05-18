Укрзализныця продлевает маршрут Чернигов - Киев до Винницы

С 19 мая Укрзализныця запускает электропоезд Skoda на маршруте Чернигов - Киев - Чернигов и продлевает маршрут другого поезда сообщением Чернигов - Киев до Винницы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Так, с завтрашнего дня ежедневно кроме вторников будут курсировать:
Кроме того, железная дорога предоставляет сообщение Винницы с Черниговом: с 19 мая ежедневно будет курсировать поезд №702/701 Винница - Чернигов. Он будет отправляться из Винницы в 13:27 и прибывать в Чернигов в 20:21.
Автоматически добавляется сообщение №701 Киев - Винница (отправление из ст. Дарница в 8:52, прибытие в Винницу в 12:43) и №704/703 Чернигов - Киев (отправление из Чернигова в 7:23, прибытие в Киев в 10:41).
Напомним, Укрзализныця запускает региональный экспресс Киев - Хмельницкий.
Мы также писали о том, что Укрзализныця добавляет вагоны в харьковском направлении, чтобы перевезти как можно больше пассажиров.
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