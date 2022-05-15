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УЗ добавляет вагоны. Ежедневно в Харьков возвращаются по 2 тысячи человек

Новина українською →
Харьков, Воскресенье 15 мая 2022 10:27
УЗ добавляет вагоны. Ежедневно в Харьков возвращаются по 2 тысячи человек Фото: начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов (2day kh ua)
Автор: Александр Мороз

На сегодня ежедневно в Харьков возвращаются по 2 тысячи человек. "Укрзализныця" добавляет вагоны в харьковском направлении, чтобы перевезти как можно больше пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в эфире телемарафона.

По его словам, УЗ добавляет вагоны к поездам, которые идут в город с львовского направления.

"К нам ежедневно возвращается приблизительно около 2 тысяч людей, и эта цифра увеличивается. Люди возвращаются в сам Харьков, и я знаю, что они ждут того, чтобы мы постепенно запускали инфраструктуру. Это касается и движения общественного транспорта, движения между населенными пунктами области, где это безопасно", - отметил он.

Он также отметил, что большое количество людей выехало в пригороды, в частности, в одном из населенных пунктов население выросло с 15 до 23 тысяч человек. А в харьковском метро на сегодня фактически проживают около 4 тысяч человек.

Напомним, ранее сообщалось, что Харьков запускает общественный транспорт, первые две недели проезд будет бесплатным.

РБК-Украина писало, какие маршруты выйдут на улицы Харькова с 16 мая.

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