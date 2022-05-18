Укрзалізниця продовжує маршрут Чернігів - Київ до Вінниці

З 19 травня Укрзалізниця запускає електропоїзд Skoda на маршруті Чернігів - Київ - Чернігів і продовжує маршрут іншого поїзда сполученням Чернігів - Київ до Вінниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю .

Так, із завтрашнього дня щодня крім вівторків курсуватимуть:

Регіональний поїзд № 708/707 Київ - Чернігів. Відправка з Києва о 9:26, прибуття до Чернігова - о 12: 35.

Зворотно з Чернігова виїжджатиме поїзд № 710/709 Чернігів - Київ, відправка о 13:00, прибуття до Києва о 16:17.

Крім того, залізниця надає сполучення Вінниці з Черніговом: з 19 травня щодня курсуватиме поїзд №702/701 Вінниця - Чернігів. Він відправлятиметься з Вінниці о 13:27 і прибуватиме до Чернігова о 20:21.

Автоматично додається сполучення №701 Київ - Вінниця (відправлення зі ст. Дарниця о 8:52, прибуття до Вінниці о 12:43) та №704/703 Чернігів - Київ (відправлення з Чернігова о 7:23, прибуття до Києва о 10:41).