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Укрзалізниця продовжує маршрут Чернігів - Київ до Вінниці

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Середа 18 травня 2022 06:37
Укрзалізниця продовжує маршрут Чернігів - Київ до Вінниці Фото: Укрзалізниця продовжує маршрут поїзда сполученням Чернігів - Київ до Вінниці (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Роман Мирончук

З 19 травня Укрзалізниця запускає електропоїзд Skoda на маршруті Чернігів - Київ - Чернігів і продовжує маршрут іншого поїзда сполученням Чернігів - Київ до Вінниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Так, із завтрашнього дня щодня крім вівторків курсуватимуть:

  • Регіональний поїзд № 708/707 Київ - Чернігів. Відправка з Києва о 9:26, прибуття до Чернігова - о 12: 35.
  • Зворотно з Чернігова виїжджатиме поїзд № 710/709 Чернігів - Київ, відправка о 13:00, прибуття до Києва о 16:17.

Крім того, залізниця надає сполучення Вінниці з Черніговом: з 19 травня щодня курсуватиме поїзд №702/701 Вінниця - Чернігів. Він відправлятиметься з Вінниці о 13:27 і прибуватиме до Чернігова о 20:21.

Автоматично додається сполучення №701 Київ - Вінниця (відправлення зі ст. Дарниця о 8:52, прибуття до Вінниці о 12:43) та №704/703 Чернігів - Київ (відправлення з Чернігова о 7:23, прибуття до Києва о 10:41).

Нагадаємо, Укрзалізниця запускає регіональний експрес Київ - Хмельницький.

Ми також писали про те, що Укрзалізниця додає вагони в харківському напрямку, щоб перевезти якомога більше пасажирів.

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Укрзалізниця
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