"Укрзализныця" присоединилась к тушению лесных пожаров в Житомирской области

К тушению лесных пожаров в Житомирской области привлекли технику "Укрзализныци". Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на странице в Facebook.

По словам Криклия, тушить масштабные лесные пожары в Житомирской области помогают работники пожарной охраны "Укрзализныци". Поезд подвозит 120 тонн воды к месту пожара для заправки автоцистерн.

"К работе были привлечены личный состав поезда и члены добровольной пожарной дружины стрелковой команды Коростень. Огнеборцы провели работу по недопущению распространения огня на железнодорожные пути и заправили более десяти автоцистерн для тушения лесных пожаров", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что тушить лесные пожары в Житомирской области будет помогать тяжелая военная инженерная техника. Генштаб Вооруженных сил Украины предоставил Госслужбе по чрезвычайным ситуациям машины "БАТ-2", которые могут прокладывать дороги в труднодоступной лесной местности.

Также к тушению лесных пожаров на территории Житомирской области вчера привлекли авиацию ГСЧС. Тушить лесные пожары в Житомирской области помогают 3 самолета АН-32П.