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К ликвидации лесных пожаров приобщат тяжелую технику ВСУ

Новости » Происшествия     17.04.2020 - 19:05
К ликвидации лесных пожаров приобщат тяжелую технику ВСУ
Фото: пожар в зоне отчуждения (dsns.gov.ua)

К тушению привлекут тяжелую военную инженерную технику

К ликвидации лесных пожаров в Житомирской области будет привлечена тяжелая техника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

По словам Геращенко, сегодня Госслужба по чрезвычайным ситуациям обратилась к Генеральному штабу с просьбой предоставить тяжелую военную технику для ликвидации лесных пожаров.

"Сегодня утром председатель ГСЧС Николай Чечеткин обратился к начальнику Генштаба Руслану Хомчаку с просьбой оказать помощь спасателям в виде привлечения тяжелой военной инженерной техники типа машин "БАТ-2", которые могут прокладывать дороги в труднодоступной лесной местности для облегчения доступа легкой пожарной технике. Такая помощь от наших Вооруженных сил будет предоставлена", - рассказал он.

Геращенко добавил, что ликвидации лесных пожаров мешает ветер. Сейчас спасатели, прежде всего, пытаются не подпустить огонь к населенным пунктам и объектам инженерной инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что к тушению лесных пожаров на территории Житомирской области привлекли авиацию ГСЧС. Теперь тушить лесные пожары на территории пяти лесничеств помогают 3 самолета АН-32П.

Также РБК-Украина писало, что в Житомирской области пожар, возникший в результате поджога сухостоя, перекинулся на поселок Новоселка. Пожаром было повреждено 8 домов.

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Новости Украины Вооруженные силы УкраиныМинистерство внутренних дел УкраиныЖитомирпожарГСЧС
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