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"Укрзалізниця" погасила частину реструктуризованих євробондів

Новини » Економіка     19.03.2020 - 15:32
"Укрзалізниця" погасила частину реструктуризованих євробондів
Фото: Укрзалізниця (Віталій Носач, РБК-Україна)

Виплата здійснена за облігаціями, випущеними у 2013 році

"Укрзалізниця" погасила чергову частину реструктуризованих єврооблігацій у розмірі 10% початкової непогашеної основної суми боргу - 50 млн доларів та виплатила купонний дохід за ними. Про це повідомляє прес-служба компанії.

За даними прес-служби, обидва платежі здійснені відповідно до встановленого графіку.

"Таким чином, вже погашено 70% основної суми залучення, а саме 350 млн доларів. Решта 150 млн доларів залишаються до погашення в наступні 1,5 роки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в травні 2013 року "Укрзалізниця" розмістила дебютний випуск єврооблігацій на 500 млн доларів. Єврооблігації "Укрзалізниці" разом із цінними паперами "Ощадбанку" й "Укрексімбанку" були включені в периметр реструктуризації зовнішнього суверенного та гарантованого державою боргу, ініційованої Мінфіном України після затвердження МВФ нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF для України на 17,5 млрд доларів. Графік погашення основної суми позики припадає на 2019-2021 роки: 60% - у 2019 році, 20% - у 2020 році та 20 % - у 2021 році.

Як повідомляло РБК-Україна, у березні 2019 року державний Ощадбанк виплатив 420 млн доларів в рамках погашення і виплати відсотків за єврооблігаціями на 700 млн доларів.

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