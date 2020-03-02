Повышение цен на железнодорожные билеты отложили

Фото: железнодорожная касса (twitter.comKravtsov_e)

Приказ о повышении цен пока не подписан

Министерство инфраструктуры Украины пока не согласовало индексацию тарифов на проезд железнодорожным транспортом пассажиров, которую планировали начать с 1 марта 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Как отметили в министерстве, повышение тарифов планировалось проводить поэтапно - с 1 марта по 31 декабря 2020 года во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити+.

"Тарифы на проезд железнодорожным транспортом пассажиров не повышены", - отмечается в сообщении.

В то же время министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что поступления от пассажирских перевозок только на 43% покрывают затраты на их организацию.

"Железная дорога не получает от государства финансирование на обновление пассажирского подвижного состава, хотя это и предусмотрено ст. 10 закона Украины "О железнодорожном транспорте". К тому же, крайне низким остается уровень компенсаций из государственного и местных бюджетов расходов на перевозки железнодорожным транспортом граждан льготных категорий. Так, в 2019 году Укрзализныця перевезла льготников почти на 1,07 млрд грн, в то время как компенсировано лишь 136 млн грн или 12,8%", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее пресс-служба АО "Укрзализныця" сообщила о планах повышать тарифы на пассажирские перевозки по 2% ежемесячно с 1 марта по 31 декабря 2020 года. Таким образом, в результате, цены на железнодорожные билеты вырастут в 2020 году на 22%.

Напомним, "Укртелеком" повысил с 1 марта 2020 года стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения на 10% - с 54,28 гривен до 59,71 гривен.