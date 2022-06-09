УЗ восстанавливает движение дополнительных поездов из Киева в Васильков: актуальное расписание

"Укрзализныця" возобновляет курсирование пригородных поездов в направлении "Киев - Васильков-2" с 14 июня. Оно было приостановлен из-за боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ .

Как сообщалось, 7 мая восстановили железнодорожный мост, который соединяет Ирпень с Киевом. Первая электричка из столицы уже прибыла на Ирпенский вокзал.

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