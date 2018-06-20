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Интервью

"Укрзализныця" перечислит в госбюджет около 33 млн гривен дивидендов   

НовостиФинансы    20.06.2018 - 12:17
Фото: "Укрзализныця" (РБК-Украина)
Фото: "Укрзализныця" (РБК-Украина)

Более 77 млн гривен чистой прибыли направят на покрытие убытков

Кабинет министров Украины утвердил финансовый отчет "Укрзализныци" за 2017 год и размер дивидендов, которые пойдут на выплаты в госбюджет. Соответствующее решение правительства есть в распоряжении РБК-Украина.

На сегодняшнем заседании Кабмин утвердил отчет УЗ за 2017 год, который включает консолидированную финансовую отчетность вместе с заключением независимого аудитора. Кроме того, распределена чистая прибыль и размер годовых дивидендов, которые направляются:

  • 30% чистой прибыли в размере 33 158 700 гривен - на выплату дивидендов в государственный бюджет;
  • 70% чистой прибыли в размере 77 370 300 гривен - на покрытие убытков прошлых лет.

Выплата дивидендов пройдет не позднее 30 июня 2018 года. Правительство также признало работу правления "Укрзализныци" удовлетворительной.

 

 

Фото: отчет "Укрзализныци"  

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" решила открыть доступ к своей финансовой информации.  

 

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, Укрзализныця, Госбюджет  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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