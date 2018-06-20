"Укрзалізниця" перерахує до держбюджету близько 33 млн гривень дивідендів

Понад 77 млн гривень чистого прибутку спрямують на покриття збитків

Кабінет міністрів України затвердив фінансовий звіт "Укрзалізниці" за 2017 рік і розмір дивідендів, які підуть на виплати до держбюджету. Відповідне рішення уряду є в розпорядженні РБК-Україна.

На сьогоднішньому засіданні Кабмін затвердив звіт УЗ за 2017 рік, який включає консолідовану фінансову звітність разом з висновком незалежного аудитора. Крім того, розподілено чистий прибуток і розмір річних дивідендів, які направляються:

30% чистого прибутку у розмірі 33 158 700 гривень - на виплату дивідендів до державного бюджету;

70% чистого прибутку у розмірі 77 370 300 гривень - на покриття збитків минулих років.

Виплата дивідендів відбудеться не пізніше 30 червня 2018 року. Уряд також визнав роботу правління "Укрзалізниці" задовільною.

Фото: звіт "Укрзалізниці"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" вирішила відкрити доступ до своєї фінансової інформації.