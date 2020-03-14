Польша приостанавливает движение на границе с Украиной

Фото: переход в Угринове (wikimedia.org)

С 15 марта в Польшу запрещают въезжать иностранных туристам

Польша приостанавливает движение на польско-украинской границе из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении Новой таможни в Facebook.

Сообщается, что приостановка движения на польско-украинской границе начнется с 00:00 15 марта. В частности, будет ограничено движение на таких пунктах пропуска:

Долгобичув - Угринов - автомобильный,

Зосин - Устилуг - автомобильный,

Хребенне - Рава-Русская - железнодорожный,

Медика - Шегини - автомобильный / пеший,

Кросценко - Смильнице - автомобильный,

Кросценко - Хыров - железнодорожный,

Будомеж - Грушев - автомобильный.

Въехать на территорию Польшу через указанные пункты пропуска смогут:

граждане Польши;

иностранцы, которые являются супругами или детьми граждан Польши, либо находятся под постоянной опекой граждан Польши;

иностранцы, которые имеют карту поляка;

Главы дипломатических миссий и члены дипломатического и консульского персонала миссии, то есть лица, имеющие дипломатический ранг и члены их семей;

иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Польши;

иностранцы, которые имеют право работать на территории Польши, то есть иностранцы, которые имеют право работать на тех же условиях, что и граждане Польши, имеющих разрешение на работу, разрешение на сезонную работу, декларацию о поручении выполнения работы иностранцу на территории Польши;

иностранцы, которые ведут транспортное средство для перевозки грузов.

Как отметили таможенники, до решения правительства Украины о пунктах пропуска, которые временно приостанавливают работу с украинской стороны в связи с карантином, бизнесу рекомендуют ехать на большие пункты пропуска в пределах одной таможни, на которую оформлена таможенная декларация.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Польша из-за коронавируса закрывает границы для иностранцев на период в 10 дней с возможностью продления сперва на 20 дней, а потом на месяц.

Также сообщалось, что 14 марта состоится внеочередное заседание правительства Украины, на котором будут рассмотрены решения Совета национальной безопасности и обороны, в частности закрытие государственных границ Украины.