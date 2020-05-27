"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 9 поездов: список

Они отправятся в рейсы с 1 июня
"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 9 поездов дальнего следования. Они отправятся в рейсы с 1 июня.
Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.
Продажа билетов открыта на поезда:
Напомним, вчера "Укрзализныця" открыла продажу билетов по 5 направлениям по Украине.
Отметим, сервис покупки железнодорожных билетов возобновил работу.
РБК-Украина писало, что возобновление пассажирских перевозок УЗ намерена проводить в два этапа.
Также сообщалось, что в связи с карантином "Укрзализныця" может перейти на четырехдневную рабочую неделю.
Автор: Анастасия Рокитна