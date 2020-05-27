"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 9 поездов: список

"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 9 поездов дальнего следования. Они отправятся в рейсы с 1 июня.

Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

Продажа билетов открыта на поезда:

№8/7 Одесса-Харьков,

№20/19 Лисичанск-Киев,

№53/54 Днепр-Одесса,

№63/64 Харьков-Киев,

№105/106 Киев-Одесса

№791/792 Киев-Кременчуг,

№81/82 Харьков-Новоалексеевка,

№125/126 Киев-Константиновка

№10/9 Киев-Мариуполь.

Напомним, вчера "Укрзализныця" открыла продажу билетов по 5 направлениям по Украине.

Отметим, сервис покупки железнодорожных билетов возобновил работу.

РБК-Украина писало, что возобновление пассажирских перевозок УЗ намерена проводить в два этапа.

Также сообщалось, что в связи с карантином "Укрзализныця" может перейти на четырехдневную рабочую неделю.