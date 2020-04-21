УЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю из-за карантина

Фото: "Укрзализныця" (РБК-Украина)

"Укрзализныця" заявляет о введении частичной занятости с 1 июля

В случае продления карантина в Украине компания "Укрзализныця" может перейти на четырехдневную рабочую неделю с 1 июля. Об этом говорится в сообщении компании.

Сообщается, что компания с 1 июля 2020 может ввести режим четырехдневной рабочей недели в случае дальнейшей эпидемии COVID-19 и продление карантина. Также сообщается, что соответствующее решение было принято на заседании правления УЗ.

В компании добавили, что на время приостановили выплату поощрений, доплат, надбавок и компенсаций аренды жилья для работников.

"Ситуация в стране и в мире резко и быстро меняется. Вот почему "Укрзализныця" уже рассматривает дальнейшие меры, которые, при необходимости, будут воплощены. Это, например, возможность ввести с 1 июля частичную занятость для работников пятидневных рабочих недель", - отметил глава наблюдательного совета Шевки Аджунер.

Напомним, ранее Государственная служба статистики Украины сообщила, что пассажирские перевозки обвалились после начала карантина. В частности, резкое сокращение было зафиксировано в марте, когда решением правительства в стране были запрещены пассажирские перевозки любыми видами транспорта, кроме такси и личных авто.