"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на 9 поїздів: список

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на 9 поїздів далекого сполучення. Вони відправляться в рейси з 1 червня.

Про це повідомляє прес-служба залізниці.

Продаж квитків відкрито на поїзди:

№8/7 Одеса-Харків,

№20/19 Лисичанськ-Київ,

№53/54 Дніпро-Одеса,

№63/64 Харків-Київ,

№105/106 Київ-Одеса

№791/792 Київ-Кременчук,

№81/82 Харків-Новоолексіївка,

№125/126 Київ-Костянтинівка

№10/9 Київ-Маріуполь.

Нагадаємо, вчора "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків за 5 напрямками по Україні.

Зазначимо, сервіс покупки залізничних квитків відновив роботу.

РБК-Україна писало, що відновлення пасажирських перевезень УЗ має намір проводити в два етапи.

Також повідомлялося, що у зв'язку з карантином "Укрзалізниця" може перейти на чотириденний робочий тиждень.