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"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на 9 поїздів: список

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Вони відправляться в рейси з 1 червня

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на 9 поїздів далекого сполучення. Вони відправляться в рейси з 1 червня.

Про це повідомляє прес-служба залізниці.

Продаж квитків відкрито на поїзди:

  • №8/7 Одеса-Харків,
  • №20/19 Лисичанськ-Київ,
  • №53/54 Дніпро-Одеса,
  • №63/64 Харків-Київ,
  • №105/106 Київ-Одеса
  • №791/792 Київ-Кременчук,
  • №81/82 Харків-Новоолексіївка,
  • №125/126 Київ-Костянтинівка
  • №10/9 Київ-Маріуполь.

Нагадаємо, вчора "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків за 5 напрямками по Україні.

Зазначимо, сервіс покупки залізничних квитків відновив роботу.

РБК-Україна писало, що відновлення пасажирських перевезень УЗ має намір проводити в два етапи.

Також повідомлялося, що у зв'язку з карантином "Укрзалізниця" може перейти на чотириденний робочий тиждень.

Автор: Анастасия Рокитна

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