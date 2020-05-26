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"Укрзализныця" открыла продажу билетов на первые направления: сервис покупки не работает

Новости » Общество     26.05.2020 - 20:20
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на первые направления: сервис покупки не работает
Фото: поезд УЗ (РБК-Украина)

Билеты можно купить по 5 направлениям

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на первые направления по Украине. Билеты можно купить по 5 направлениям.

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Через несколько минут Криклий удалил сообщение.

В удаленной публикации говорилось, что через онлайн-сервисы можно приобрести билеты на 5 поездов Интерсити+. РБК-Украина проверило эту информацию и оказалось, что сервисы покупки не работают.

В частности, когда пользователь переходит на официальный сервис покупки с сайта "Укрзализныци", всплывает такое окно:

&quot;Укрзализныця&quot; открыла продажу билетов на первые направления: сервис покупки не работаетВ приложении Приват24 при покупке билетов сообщается, что "сервер Укрзализныци не отвечает".

Министр инфраструктуры предлагал покупать гражданам билеты по следующим направлениям:

  • №721/722 и №726/725 Киев-Харьков;
  • №763/764 Киев-Одесса;
  • №711/712 Киев-Константиновка;
  • №740/739 Киев-Кривой Рог.

&quot;Укрзализныця&quot; открыла продажу билетов на первые направления: сервис покупки не работает

Фото: удаленная публикация Владислава Криклия в Telegram-канале (https://t.me/vladyslavkryklii)

Уже через полчаса глава МИУ снова опубликовал идентичное сообщение.

При этом сервисы покупки билетов все еще не работают.

Напомним, ранее Криклий заявил, что железнодорожное сообщение в Украине запустят уже на этой неделе, хотя Кабмин принял решение о возобновлении работы с 1 июня.

Также РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" представила план восстановления пригородного сообщения, который планируется в два этапа.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Укрзализныцябилеты
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