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Укрзализныця открыла предварительную продажу билетов на 20 суток

Фото: Укрзализныця открывает предварительную продажу билетов на 20 суток (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

С сегодняшнего дня, 12 мая, Укрзализныця открывает предварительную продажу билетов на 20 суток на некоторые рейсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Укрзализныци.

Билеты можно приобрести на следующие рейсы:

  • №7/8 Киев - Черновцы;
  • №29/30 Киев - Ужгород;
  • №41/42 Днепр - Львов;
  • №43/44 Ивано-Франковск - Киев;
  • №91/92 Львов - Киев;
  • №97/98 Ковель - Киев;
  • №749/750 Киев - Ивано-Франковск;
  • №779/780 Сумы - Киев;
  • №139/140 Киев - Каменец-Подольский;
  • №145/146 Львов - Ужгород;
  • №769/770 Киев - Каменец-Подольский;
  • №757/758 Киев - Могилев-Подольский;
  • №789/790 Кропивницкий - Киев;
  • №791/792 Кременчуг - Киев.

"Билеты уже ждут booking.uz.gov.ua и - немного дешевле - в чат-боте!" - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве продлили работу кольцевой электрички.

Мы также писали о том, что в Ирпене восстановили железнодорожный мост.

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Укрзализныця