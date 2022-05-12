Укрзалізниця відкрила попередній продаж квитків на 20 діб

Відсьогодні, 12 травня, Укрзалізниця відкриває попередній продаж квитків на 20 діб на деякі рейси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Укрзалізниці.
Квитки можна придбати на наступні рейси:
"Квитки вже чекають booking.uz.gov.ua і - трохи дешевше - в чат-боті!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві продовжили роботу кільцевої електрички.
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