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Укрзалізниця відкрила попередній продаж квитків на 20 діб

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Четвер 12 травня 2022 05:39
Укрзалізниця відкрила попередній продаж квитків на 20 діб Фото: Укрзалізниця відкриває попередній продаж квитків на 20 діб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Відсьогодні, 12 травня, Укрзалізниця відкриває попередній продаж квитків на 20 діб на деякі рейси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Укрзалізниці.

Квитки можна придбати на наступні рейси:

  • №7/8 Київ - Чернівці;
  • №29/30 Київ - Ужгород;
  • №41/42 Дніпро - Львів;
  • №43/44 Івано-Франківськ - Київ;
  • №91/92 Львів - Київ;
  • №97/98 Ковель - Київ;
  • №749/750 Київ - Івано-Франківськ;
  • №779/780 Суми - Київ;
  • №139/140 Київ - Кам'янець-Подільський;
  • №145/146 Львів - Ужгород;
  • №769/770 Київ - Кам'янець-Подільський;
  • №757/758 Київ - Могилів-Подільський;
  • №789/790 Кропивницький - Київ;
  • №791/792 Кременчук - Київ.

"Квитки вже чекають booking.uz.gov.ua і - трохи дешевше - в чат-боті!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві продовжили роботу кільцевої електрички.

Ми також писали про те, що в Ірпені відновили залізничний міст.

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