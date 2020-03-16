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"Укрзализныця" опубликовала список отмененных поездов через госграницу

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 15:55
"Укрзализныця" опубликовала список отмененных поездов через госграницу
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Решение принято в соответствии с постановлением Кабмина

Укрзализныця приостанавливает движение и ограничивает маршрут ряда пригородных и региональных поездов, которые курсируют через государственную границу из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

В частности, ограничено движение между Украиной и Беларусью, Украиной и Польшей и Украиной и Молдовой.

РБК-Украина писало, что 16 марта приняли решение об усилении карантина также в Киеве, Львове, Одессе, Запорожье, Ужгороде, Ивано-Франковске и Тернополе.

Напомним, в Офисе президента пока продолжается заседание с представителями Кабинета министров о мерах по противодействию пандемии коронавируса в Украине. Так, собеседник издания подтвердил, что заседание касается распространения коронавируса.

Как писало издание, сегодня в Украине усилили меры карантина. А завтра парламентарии на внеочередном заседании намерены принять ряд инициатив для противодействия коронавируса.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) готов мобилизовать кредитный ресурс на 1 триллион долларов для помощи членам фонда в борьбе с последствиями коронавируса для экономики.

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