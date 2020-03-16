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"Укрзалізниця" опублікувала список скасованих поїздів через держкордон

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 15:55
"Укрзалізниця" опублікувала список скасованих поїздів через держкордон
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Рішення прийнято відповідно до постанови Кабміну

Укрзалізниця призупиняє рух та обмежує маршрут низки приміських та регіональних поїздів, що курсують через державний кордон через коронавірус. Про це повідомляє прес-служба залізниці.

Зокрема, обмежений рух між Україною і Білоруссю, Україною та Польщею та Україною та Молдовою.

РБК-Україна писало, що 16 березня ухвалили рішення про посилення карантину також у Києві, Львові, Одесі, Запоріжжі, Ужгороді, Івано-Франківську і Тернополі.

Нагадаємо, в Офісі президента наразі триває засідання з представниками Кабінету міністрів стосовно заходів щодо протидії пандемії коронавірусу в Україні. Так, співрозмовник видання підтвердив, що засідання стосується поширенню коронавірусу.

Як писало видання, сьогодні в Україні посилили заходи карантину. А завтра парламентарії на позачерговому засіданні мають намір схвалити ряд ініціатив для протидії коронавірусу.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) готовий мобілізувати кредитний ресурс на 1 трильйон доларів для допомоги членам фонду в боротьбі з наслідками коронавірусу для економіки.

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