Экспресс в "Борисполь" начинает работу: график поездов

В сутки экспресс будет совершать шесть поездок
"Укрзализныця" с 15 июня возобновляет работу экспресса в аэропорт "Борисполь". Скоростной экспресс будет курсировать по графику шесть раз в день.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
Отправка экспресса будет совершаться трижды утром и трижды вечером:
Также поезд будет совершать остановки на промежуточных станциях "Выдубычи" и "Дарница".
"Поезда будут проходить усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр. Укрзализныця призывает пассажиров ответственно относиться к выполнению противоэпидемических мероприятий, в частности, во время путешествия обязательно пользоваться защитными масками и перчатками", - сообщили в УЗ.
Ранее РБК-Украина писало, что с 15 июня в Украине возобновляют осуществление международных рейсов.
Также сообщалось, что с 15 июня Украина открывает аэропорты для иностранцев.
Кроме этого в Кабинете министров уточнили, что с 15 июня украинцы смогут влететь в некоторые страны без необходимости проходить двухнедельный карантин.
Автор: Игорь Литвиненко