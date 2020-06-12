Экспресс в "Борисполь" начинает работу: график поездов

"Укрзализныця" с 15 июня возобновляет работу экспресса в аэропорт "Борисполь". Скоростной экспресс будет курсировать по графику шесть раз в день.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Отправка экспресса будет совершаться трижды утром и трижды вечером:

Из станции "Киев-пассажирский" - 5:43, 6:30, 10:00, 16:56, 17:50, 20:14;

Из аэропорта "Борисполь" - 6:43, 7:18, 10:50, 17:41, 18:34, 21:00.

Также поезд будет совершать остановки на промежуточных станциях "Выдубычи" и "Дарница".

"Поезда будут проходить усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр. Укрзализныця призывает пассажиров ответственно относиться к выполнению противоэпидемических мероприятий, в частности, во время путешествия обязательно пользоваться защитными масками и перчатками", - сообщили в УЗ.

Ранее РБК-Украина писало, что с 15 июня в Украине возобновляют осуществление международных рейсов.

Также сообщалось, что с 15 июня Украина открывает аэропорты для иностранцев.

Кроме этого в Кабинете министров уточнили, что с 15 июня украинцы смогут влететь в некоторые страны без необходимости проходить двухнедельный карантин.