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Украина возобновляет международное авиасообщение: из каких стран разрешат въезд

Новости » Общество     12.06.2020 - 12:39
Украина возобновляет международное авиасообщение: из каких стран разрешат въезд
Фото: самолет (pixabay)

Без ограничений и тестирования в Украину будут пускать граждан США и Албании

Кабинет министров возобновил с 15 июня работу пунктов пропуска и пунктов контроля в аэропортах Украины для иностранцев. В Министерстве инфраструктуры уточнили перечень стран, граждане которых смогут посетить Украину.

Об этом глава МИУ Владислав Криклий написал в своем Telegram.

Украина возобновляет международное авиасообщение: из каких стран разрешат въезд

В частности, для граждан Албании и США предусмотрели въезд без ограничений на границе и без тестирования, для граждан Великобритании - карантин 14 дней.

При этом для граждан Турции въезд будет без ограничений на границе, а тестирование - по прибытию.

Также с 27 июня разрешат въезд гражданам Туниса с тестированием по прибытию.

"Будет рассмотрена возможность открытия границ после улучшения эпидситуации в Украине: Кипр, Черногория - просмотр раз в неделю Грузия, Греция - с 1 июля", - отметил Криклий.

Напомним, в Украине для иностранцев планируется открыть аэропорты с 15 июня.

Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения рассматривает возможность проводить туристам в аэропортах тесты на коронавирус.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины МИУкарантининостранцыавиасообщение
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