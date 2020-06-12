Експрес до "Борисполя" починає роботу: графік поїздів

У добу експрес буде здійснювати шість поїздок
"Укрзалізниця" з 15 червня відновлює роботу експреса в аеропорт "Бориспіль". Швидкісний експрес курсуватиме за графіком шість разів на день.
Про це повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".
Відправка експресу буде відбуватися тричі вранці і тричі ввечері:
Також поїзд робитиме зупинки на проміжних станціях "Видубичі" і "Дарниця".
"Потяги будуть проходити посилену дезінфекційну обробку до і після рейсу. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд. Укрзалізниця закликає пасажирів відповідально ставитися до виконання протиепідемічних заходів, зокрема, під час подорожі обов'язково користуватися захисними масками і рукавичками", - повідомили в УЗ.
Раніше РБК-Україна писало, що з 15 червня в Україні відновлюють здійснення міжнародних рейсів.
Також повідомлялося, що з 15 червня Україна відкриває аеропорти для іноземців.
Крім цього у Кабінеті міністрів уточнили, що з 15 червня українці зможуть влетіти в деякі країни без необхідності проходити двотижневий карантин.
Автор: Игорь Литвиненко