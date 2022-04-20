Укрзализныця опубликовала график эвакуационных рейсов на 20 апреля

Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на среду, 20 апреля. Сегодня назначено дополнительно 7 рейсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Эвакуационные поезда на 20 апреля
В Укрзализныце также отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут быть изменены, поэтому необходимо следить за актуальной информацией на сайте компании.
Напомним, Укрзализныця изменила график движения поездов со Львова в Хельм и Черновцы.
Мы также писали о том, что Укрзализныця открывает онлайн-продажу билетов из/в Чернигов.
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