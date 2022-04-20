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Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних рейсів на 20 квітня

Фото: евакуація людей (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на середу, 20 квітня. Сьогодні призначено додатково 7 рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Евакуаційні поїзди на 20 квітня

  • 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
  • 14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1
  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
  • 04:00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас.
  • 11:30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород
  • 22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород

В Укрзалізниці також зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть бути змінені, тому необхідно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.

Нагадаємо, Укрзалізниця змінила графік руху поїздів зі Львова до Хельму та Чернівців.

Ми також писали про те, що Укрзалізниця відкриває онлайн-продаж квитків з/до Чернігова.

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