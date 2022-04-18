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УЗ открывает онлайн-продажу билетов из/в Чернигов

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Чернигов, Понедельник 18 апреля 2022 08:54
УЗ открывает онлайн-продажу билетов из/в Чернигов Фото: УЗ открывает онлайн-продажу билетов из/в Чернигова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

"Укрзализныця" запускает онлайн-продажу билетов по направлению из и в г. Чернигов. Поезда начали курсировать из столицы в город с 16 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УЗ.

"Билеты до Чернигова теперь доступны онлайн!"- говорится в сообщении.

Где онлайн можно приобрести билеты

Продажа открыта на сайте booking.uz.gov.ua, так и в официальном чат-боте УЗ https://t.me/Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot.

"Сообщение Чернигова со столицей было открыто для пассажиров в субботу 16 апреля. Региональный экспресс 892/891, 894/893 Киев-Чернигов-Киев демонстрирует почти 100% заполняемость в первые три дня курсирования", - добавляют в УЗ.

Напомним, "Укрзализныця" назначила на понедельник, 18 апреля, семь дополнительных эвакуационных пассажирских рейсов.

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Укрзализныця Чернигов
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