Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на сегодня
Фото: эвакуация людей (t.me/UkrzalInfo)
Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на сегодня, 15 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Эвакуационные поезда на 15 апреля
- 06:00 - 209/210 Ивано-Франковск - Харьков-Пас.
- 11:30 - 209/210 Харьков-Пас. - Ивано-Франковск
- 11:30 - 219/220 Запорожье-1 - Львов
- 14:30 - 220/219 Львов - Запорожье-1
- 16:30 - 234/233 Покровск - Чоп
- 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр
Напомним, одна из крупнейших отечественных IT-компаний передала Укрзализныце 15 станций спутникового интернета StarLink.
Starlink - это спутниковый интернет-сервис SpaceX, который позволяет пользователям в отдаленных или охваченных войной регионах получать доступ к быстрому интернету.
Мы также писали о том, что Укрзализныця опубликовала график восстановленной электрички сообщением Сумы-Краснополье.
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