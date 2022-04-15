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Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на сегодня

Новина українською →
Пятница 15 апреля 2022 06:09
Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на сегодня Фото: эвакуация людей (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на сегодня, 15 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Эвакуационные поезда на 15 апреля

  • 06:00 - 209/210 Ивано-Франковск - Харьков-Пас.
  • 11:30 - 209/210 Харьков-Пас. - Ивано-Франковск
  • 11:30 - 219/220 Запорожье-1 - Львов
  • 14:30 - 220/219 Львов - Запорожье-1
  • 16:30 - 234/233 Покровск - Чоп
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр

Напомним, одна из крупнейших отечественных IT-компаний передала Укрзализныце 15 станций спутникового интернета StarLink.

Starlink - это спутниковый интернет-сервис SpaceX, который позволяет пользователям в отдаленных или охваченных войной регионах получать доступ к быстрому интернету.

Мы также писали о том, что Укрзализныця опубликовала график восстановленной электрички сообщением Сумы-Краснополье.

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Укрзализныця эвакуация
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