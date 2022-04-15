Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на сегодня, 15 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

Напомним, одна из крупнейших отечественных IT-компаний передала Укрзализныце 15 станций спутникового интернета StarLink.

Starlink - это спутниковый интернет-сервис SpaceX, который позволяет пользователям в отдаленных или охваченных войной регионах получать доступ к быстрому интернету.

Мы также писали о том, что Укрзализныця опубликовала график восстановленной электрички сообщением Сумы-Краснополье.

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