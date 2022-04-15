Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на сьогодні
Фото: евакуація людей (t.me/UkrzalInfo)
Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на сьогодні, 15 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Евакуаційні поїзди на 15 квітня
- 06:00 - 209/210 Івано-Франківськ - Харків-Пас.
- 11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ
- 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
- 14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
- 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
Нагадаємо, одна з найбільших вітчизняних IT-компаній передала Укрзалізниці 15 станцій супутникового інтернету StarLink.
Starlink - це супутниковий інтернет-сервіс SpaceX, який дозволяє користувачам у віддалених або охоплених війною регіонах отримувати доступ до швидкого інтернету.
Ми також писали про те, що Укрзалізниця опублікувала графік відновленої електрички сполученням Суми-Краснопілля.
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