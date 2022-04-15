ru ua
Пт, 15 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на сьогодні

Новость на русском →
П'ятниця 15 квітня 2022 06:09
Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на сьогодні Фото: евакуація людей (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на сьогодні, 15 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Евакуаційні поїзди на 15 квітня

  • 06:00 - 209/210 Івано-Франківськ - Харків-Пас.
  • 11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ
  • 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
  • 14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1
  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро

Нагадаємо, одна з найбільших вітчизняних IT-компаній передала Укрзалізниці 15 станцій супутникового інтернету StarLink.

Starlink - це супутниковий інтернет-сервіс SpaceX, який дозволяє користувачам у віддалених або охоплених війною регіонах отримувати доступ до швидкого інтернету.

Ми також писали про те, що Укрзалізниця опублікувала графік відновленої електрички сполученням Суми-Краснопілля.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця евакуація
NEWS
51-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
51-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Павло Кириленко: Велика битва за Донбас ще не почалася. Вороги збирають сили
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Павло Кириленко: Велика битва за Донбас ще не почалася. Вороги збирають сили