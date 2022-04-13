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Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 13 апреля

Фото: эвакуация людей (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на сегодня, 13 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Эвакуационные поезда на 13 апреля

Покровск

  • 16:30 - 234/233 Покровск - Чоп

Львов

  • 15:00 - 236/235 Львов - Жмеринка
  • 22:00 - 274/273 Львов - Полтава Юж.

Славянск

  • 17:00 - 274/273 Славянск - Львов

Другие

  • 06:00 - 209/210 Ивано-Франковск - Харьков-Пас.
  • 11:30 - 209/210 Харьков-Пас. - Ивано-Франковск
  • 14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр

Напомним, начал расти спрос на поезда из западных регионов в центр Украины, поскольку люди возвращаются домой.

Мы также писали о том, что Укрзализныця возобновляет движение электрички сообщением Сумы-Краснополье.

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