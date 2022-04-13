Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 13 апреля

Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на сегодня, 13 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Эвакуационные поезда на 13 апреля
Покровск
Львов
Славянск
Другие
Напомним, начал расти спрос на поезда из западных регионов в центр Украины, поскольку люди возвращаются домой.
Мы также писали о том, что Укрзализныця возобновляет движение электрички сообщением Сумы-Краснополье.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.