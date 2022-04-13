Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 13 квітня

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на сьогодні, 13 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Евакуаційні поїзди на 13 квітня
Покровськ
Львів
Слов'янськ
Інші
Нагадаємо, почав зростати попит на потяги із західних регіонів до центру України, оскільки люди повертаються додому.
Ми також писали про те, що Укрзалізниця відновлює рух електрички сполученням Суми-Краснопілля.
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