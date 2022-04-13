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Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 13 квітня

Фото: евакуація людей (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на сьогодні, 13 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Евакуаційні поїзди на 13 квітня

Покровськ

  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп

Львів

  • 15:00 - 236/235 Львів - Жмеринка
  • 22:00 - 274/273 Львів-Полтава Пд.

Слов'янськ

  • 17:00 - 274/273 Слов'янськ - Львів

Інші

  • 06:00 - 209/210 Івано-Франківськ - Харків-Пас.
  • 11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ
  • 14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро

Нагадаємо, почав зростати попит на потяги із західних регіонів до центру України, оскільки люди повертаються додому.

Ми також писали про те, що Укрзалізниця відновлює рух електрички сполученням Суми-Краснопілля.

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