Укрзализныця возобновляет движение электрички "Сумы - Краснополье"
Фото: Укрзализныця возобновляет движение электрички из Сум (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Сумской области постепенно восстанавливают движение пригородных поездов. Уже с 14 апреля возобновит работу электричка "Сумы - Краснополье".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
С 14 апреля ежедневно будут отправляться рейсы:
- Сумы - Краснополье (отправление в 6:30 и 15:00 - прибытие в 7:47 и 16:17 соответственно);
- Краснополье - Сумы (отправление в 8:10 и 16:40 - прибытие в 9:28 и 17:56 соответственно).
Напомним, что со 2 апреля Укрзализныця назначила новый маршрут, который курсирует из Харькова в Трускавец.
Кроме того, движение пригородных поездов возобновилось во Львовской области.
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