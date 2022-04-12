ru ua
Вт, 12 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Укрзализныця возобновляет движение электрички "Сумы - Краснополье"

Новина українською →
Сумы, Вторник 12 апреля 2022 11:55
Укрзализныця возобновляет движение электрички "Сумы - Краснополье" Фото: Укрзализныця возобновляет движение электрички из Сум (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Сумской области постепенно восстанавливают движение пригородных поездов. Уже с 14 апреля возобновит работу электричка "Сумы - Краснополье".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

С 14 апреля ежедневно будут отправляться рейсы:

  • Сумы - Краснополье (отправление в 6:30 и 15:00 - прибытие в 7:47 и 16:17 соответственно);
  • Краснополье - Сумы (отправление в 8:10 и 16:40 - прибытие в 9:28 и 17:56 соответственно).

Напомним, что со 2 апреля Укрзализныця назначила новый маршрут, который курсирует из Харькова в Трускавец.

Кроме того, движение пригородных поездов возобновилось во Львовской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумы Укрзализныця
NEWS
48-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
48-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Непокоренный. Как Чернигов выстоял под российскими бомбами и чего ждет дальше
Владислав Красинский, Виталий Носач Непокоренный. Как Чернигов выстоял под российскими бомбами и чего ждет дальше