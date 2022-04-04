Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 4 апреля

Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на понедельник, 4 апреля. Кроме того, есть расписание и международных рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

Напомним, Укрзализныця возобновляет движение пригородных поездов из Львова. Речь идет о сообщении Львов - Трускавец и Львов - Лавочное - Чоп.

Мы также писали о том, что Укрзализныця решила расширить железнодорожное сообщение Харькова с рядом населенных пунктов области.

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