Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 4 квітня

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на понеділок, 4 квітня. Крім того, є розклад і міжнародних рейсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Евакуаційні поїзди на 4 квітня
Краматорськ:
Інші:
Міжнародні евакуаційні рейси на 4 квітня
Польща:
* квитки у продажу
Словаччина:
Угорщина:
* квитки у продажу
Чехія:
Румунія:
Австрія:
* квитки у продажу
Нагадаємо, Укрзалізниця відновлює рух приміських поїздів зі Львова. Йдеться про сполучення Львів - Трускавець та Львів - Лавочне - Чоп.
Ми також писали про те, що Укрзалізниця вирішила розширити залізничне сполучення Харкова з низкою населених пунктів області.
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