Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 1 апреля

Укрзализныця продолжает эвакуировать людей в более безопасные города. Компания опубликовала график эвакуационных поездов на 1 апреля. В данном списке есть также международные рейсы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Эвакуационные поезда на 1 апреля
Краматорск:
Другие:
Международные эвакуационные рейсы на 1 апреля
Польша:
* билеты в продаже
Словакия:
* билеты в продаже
Венгрия:
* билеты в продаже
Чехия:
Румыния:
Австрия:
Напомним, Укрзализныця объявила о назначении нового поезда сообщением Харьков-Трускавец. Он начнет курсировать с 2 апреля.
Ранее Укрзализныця объявила о возобновлении движение пригородных поездов из Львова.
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