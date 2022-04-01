Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 1 квітня

Укрзалізниця продовжує евакуювати людей у безпечніші міста. Компанія опублікувала графік евакуаційних поїздів на 1 квітня. В даному списку є також міжнародні рейси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Евакуаційні поїзди на 1 квітня
Краматорськ:
Інші:
Міжнародні евакуаційні рейси на 1 квітня
Польща:
* квитки у продажу
Словаччина:
* квитки у продажу
Угорщина:
* квитки у продажу
Чехія:
Румунія:
Австрія:
Нагадаємо, Укрзалізниця оголосила про призначення нового поїзда сполученням Харків-Трускавець. Він почне курсувати з 2 квітня.
Раніше Укрзалізниця оголосила про відновлення руху приміських поїздів зі Львова.
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