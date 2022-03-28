Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 28 марта, в котором также есть поезда на международные рейсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

Напомним, в Киеве Укрзализныця запустит кольцевой маршрут электрички.

Мы также писали о том, что последняя страна Европы, которая имела железнодорожное сообщение с Россией, заблокировала его.

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