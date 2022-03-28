Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 28 марта, в котором также есть поезда на международные рейсы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Эвакуационные поезда на 28 марта
Харьков:
Днепр:
Краматорск:
Одесса:
Другие:
Международные эвакуационные рейсы на 28 марта
Польша:
* билеты в продаже
Словакия:
* билеты в продаже
Венгрия:
* билеты в продаже
Румыния:
Австрия:
Напомним, в Киеве Укрзализныця запустит кольцевой маршрут электрички.
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