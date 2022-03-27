Последняя страна Европы, которая имела ж/д сообщение с Россией, заблокировала его

С 28 марта Финляндия отменяет железнодорожное пассажирское сообщение с Российской Федерацией. Это означает, что теперь Россия не имеет железнодорожного сообщения ни с одной из стран ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Сегодня, 27 марта, состоятся последние рейсы Allegro между Санкт-Петербургом и Хельсинки, которые обеспечивал финский оператор поездов VR. Мы продолжали эксплуатировать Allegro в соответствии с инструкциями властей, чтобы обеспечить доступ к Финляндии для финнов. В течение этих недель люди, которые хотели уехать из России, успели покинуть страну", - сообщил вице-президент по обслуживанию пассажиров VR Топи Симола.

В сообщении ведомства также говорится о том, что Финляндия приостанавливает грузовые железнодорожные перевозки из РФ.

Напомним, ранее со страной-оккупантом прекратили сотрудничество мировые производители подвижного состава Siemens и Alstom.

Stadler приостановила деятельность и в России, и в Беларуси. Также российскую и белорусскую железные дороги уже исключили из Международного союза железных дорог (UIC).

В свою очередь, "Укрзализныця" призывает продолжить железнодорожную блокаду России и принять решение об остановке транзитного маршрута между Китаем и Польшей, который проходит через Россию и Беларусь.

Кроме того, УЗ обратилась с письмом к членам Организации сотрудничества железных дорог о прекращении сообщения с Россией и исключения ее из международных организаций с лишением права принимать любые решения.

В ведомстве отмечают, что все железные дороги, которые являются членами сообщества европейских железных дорог и инфраструктуры (CER) сейчас активно помогают Украине с доставкой гуманитарной помощи.