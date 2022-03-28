Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 28 березня, в якому також є поїзди на міжнародні рейси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Евакуаційні поїзди на 28 березня
Харків:
Дніпро:
Краматорськ:
Одеса:
Інший:
Міжнародні евакуаційні рейси на 28 березня
Польща:
* квитки у продажу
Словаччина:
* квитки у продажу
Угорщина:
* квитки у продажу
Румунія:
Австрія:
Нагадаємо, у Києві Укрзалізниця запустить кільцевий маршрут електрички.
Ми також писали про те, що остання країна Європи, яка мала залізничне сполучення з Росією, заблокувала його.
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